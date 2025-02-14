Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря
Суд взял под стражу нардепа Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", с альтернативой залога в 100 миллионов.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: Отмечается, что 14 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. генерального прокурора, об изменении меры пресечения действующему нардепу.
Учитывая то, что нардеп не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
Заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.
Сообщается, что Бондаря взяли под стражу в зале суда.
Предыстория:
- Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци". Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.
- Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
- НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать "Укрзализныцю". Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
- Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.