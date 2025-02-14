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Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 14:20
Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря
Виктор Бондарь. фото из открытых источников

Суд взял под стражу нардепа Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", с альтернативой залога в 100 миллионов.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Отмечается, что 14 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. генерального прокурора, об изменении меры пресечения действующему нардепу.

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Учитывая то, что нардеп не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Сообщается, что Бондаря взяли под стражу в зале суда.

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Предыстория:

  • Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци". Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.
  • Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
  • НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать "Укрзализныцю". Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
  • Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.

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