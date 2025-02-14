Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря

Суд взял под стражу нардепа Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", с альтернативой залога в 100 миллионов.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Отмечается, что 14 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. генерального прокурора, об изменении меры пресечения действующему нардепу.

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Учитывая то, что нардеп не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Сообщается, что Бондаря взяли под стражу в зале суда.

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