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Лаборатории ОЗХО подтвердили, что Россия применяет против Украины запрещенное химоружие

Александр ШумилинПятница, 14 февраля 2025, 17:48
Лаборатории ОЗХО подтвердили, что Россия применяет против Украины запрещенное химоружие
Фото илюстративное

Две лаборатории Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что россияне применяют в Украине гранаты, содержащие запрещенные химические вещества.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Эксперты ОЗХО с соблюдением соответствующих процедур основательно проанализировали предоставленные Украиной материалы, в частности четыре российские гранаты "РГ-Во" и соответствующие образцы почвы и травы.

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Как результат, две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории ОЗХО подтвердили, что переданные Украиной доказательства содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками".

Детали: Об этом говорилось в выводах относительно переданных Украиной доказательств нарушения Российской Федерацией Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В МИД сообщили, что постоянно информируют международное сообщество о систематическом применении РФ опасных химических веществ против Украины, в частности слезоточивых гранат типа "РГ-Во".

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"В период с февраля 2023 по февраль 2025 года были задокументированы 6 129 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, в частности 2-хлоробензальмалононитрил (CS), хлорацетофенон (CN), а также хлорпикрин и меркаптаны (малодоранты)", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что такие действия России являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Предыстория:

  • В мае 2024 года Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

оружиероссийско-украинская война
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