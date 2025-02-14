Лаборатории ОЗХО подтвердили, что Россия применяет против Украины запрещенное химоружие

Две лаборатории Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что россияне применяют в Украине гранаты, содержащие запрещенные химические вещества.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Эксперты ОЗХО с соблюдением соответствующих процедур основательно проанализировали предоставленные Украиной материалы, в частности четыре российские гранаты "РГ-Во" и соответствующие образцы почвы и травы.

Реклама:

Как результат, две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории ОЗХО подтвердили, что переданные Украиной доказательства содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками".

Детали: Об этом говорилось в выводах относительно переданных Украиной доказательств нарушения Российской Федерацией Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В МИД сообщили, что постоянно информируют международное сообщество о систематическом применении РФ опасных химических веществ против Украины, в частности слезоточивых гранат типа "РГ-Во".

РЕКЛАМА:

"В период с февраля 2023 по февраль 2025 года были задокументированы 6 129 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, в частности 2-хлоробензальмалононитрил (CS), хлорацетофенон (CN), а также хлорпикрин и меркаптаны (малодоранты)", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что такие действия России являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Предыстория: