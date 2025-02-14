З окупації вдалося повернути 8 українських дітей
У п'ятницю 14 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути восьмеро українських дітей.
Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у соцмережах
Пряма мова: "8 українських дітей повертаються додому та возз'єднуються зі своїми рідними.
Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину".
Деталі: За слвоами Лубінця, серед повернутих є рідні братики та сестрички: "Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків".
Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.
Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на тимчасово окупованій території. Опікуном дітей була бабуся, а тепер вони возз’єдналися з мамою.
Нагадаємо:
- Від початку 2025 року з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 17 українців.