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З окупації вдалося повернути 8 українських дітей

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 21:10
З окупації вдалося повернути 8 українських дітей
фото: Лубінець у соцмережах

У п'ятницю 14 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути восьмеро українських дітей.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у соцмережах

Пряма мова: "8 українських дітей повертаються додому та возз'єднуються зі своїми рідними.

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Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину".

Деталі: За слвоами Лубінця, серед повернутих є рідні братики та сестрички: "Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків".

Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

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Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на тимчасово окупованій території. Опікуном дітей була бабуся, а тепер вони возз’єдналися з мамою.

 
 

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