Из оккупации удалось вернуть 8 украинских детей

В пятницу 14 февраля с временно оккупированных территорий удалось вернуть восемь украинских детей.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в соцсетях

Прямая речь: "8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными.

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Родители и опекуны несовершеннолетних обратились в офис омбудсмена с просьбой помочь в возвращении их детей на Родину".

Детали: По словам Лубинца, среди возвращенных есть родные братья и сестры: "Все дети были разъединены со своими родными из-за войны и оккупации, некоторые потеряли родителей".

В целом удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

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Также с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увидела гражданская гражданка, которая была незаконно задержана и осуждена россиянами на временно оккупированной территории. Опекуном детей была бабушка, а теперь они воссоединились с мамой.

Напомним: