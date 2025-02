Саудівська Аравія погодилася на проведення саміту між Трампом та Путіним на своїй території

В МЗС Саудівської Аравії повідомили, що схвалюють телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним і готові провести на своїй території саміт для зустрічі Трампа і Путіна.

Джерело: МЗС Саудівської Аравії в X (Twitter)

Дослівно: "Королівство Саудівська Аравія вітає телефонну розмову, яка відбулася між президентом Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, і Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, 12 лютого 2025 року, і оголошення про можливість проведення саміту за участю їхніх високоповажностей двох президентів у королівстві Саудівська Аравія".

Деталі: У відомстві зазначили, що королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та "підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною".

Раніше Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, ймовірно, відбудеться у Саудівській Аравії.

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia commends the phone call that took place between President Donald J. Trump, President of the United States of America and President Vladimir Putin, President of the Russian Federation on 12 February 2025, and the announcement regarding the… pic.twitter.com/wrccgdrwQx