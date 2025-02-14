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Саудівська Аравія погодилася на проведення саміту між Трампом та Путіним на своїй території

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 22:21
Саудівська Аравія погодилася на проведення саміту між Трампом та Путіним на своїй території
ФОТО: getty images

В МЗС Саудівської Аравії повідомили, що схвалюють телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним і готові провести на своїй території саміт для зустрічі Трампа і Путіна.

Джерело: МЗС Саудівської Аравії в X (Twitter)

Дослівно: "Королівство Саудівська Аравія вітає телефонну розмову, яка відбулася між президентом Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, і Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, 12 лютого 2025 року, і оголошення про можливість проведення саміту за участю їхніх високоповажностей двох президентів у королівстві Саудівська Аравія".

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Деталі: У відомстві зазначили, що королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та "підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною".

Раніше Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, ймовірно, відбудеться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо:

  • Раніше агенство Reuters писало, що Росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні локації для зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину. Втім, каже, що зустрічей там із представниками РФ чи США не буде.

ТрампПутінСаудівська Аравія
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