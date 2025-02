Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что одобряют телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным и готовы провести на своей территории саммит для встречи Трампа и Путина.

Источник: МИД Саудовской Аравии в X (Twitter)

Дословно: "Королевство Саудовская Аравия приветствует телефонный разговор, который состоялся между президентом Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки, и Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, 12 февраля 2025 года, и объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в королевстве Саудовская Аравия".

Детали: В ведомстве отметили, что королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и "подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной".

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia commends the phone call that took place between President Donald J. Trump, President of the United States of America and President Vladimir Putin, President of the Russian Federation on 12 February 2025, and the announcement regarding the… pic.twitter.com/wrccgdrwQx