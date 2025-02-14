Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории

Алена МазуренкоПятница, 14 февраля 2025, 22:21
Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории
ФОТО: getty images

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что одобряют телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным и готовы провести на своей территории саммит для встречи Трампа и Путина.

Источник: МИД Саудовской Аравии в X (Twitter)

Дословно: "Королевство Саудовская Аравия приветствует телефонный разговор, который состоялся между президентом Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки, и Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, 12 февраля 2025 года, и объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в королевстве Саудовская Аравия".

Реклама:

Детали: В ведомстве отметили, что королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и "подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной".

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Напомним:

  • Ранее агенство Reuters писало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как потенциальные локации для встречи между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Но говорит, что встреч там с представителями РФ или США не будет.

ТрампПутинСаудовская Аравия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
Правительство запретило направлять на ВВК людей с инвалидностью
фотоСБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Все новости...
Трамп
Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин – лжец
Make russia Great Again?
Зеленский готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО. Есть и красные линии
Последние новости
22:21
Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории
22:18
хоккей"Сокол" в матче лидеров чемпионата Украины дожал в овертайме "Киев Кэпиталз", "Шторм" одолел "Кременчуг"
21:52
Владелец Prom.UA и Vchasno.ua инвестировал в стартап по защите интеллектуальной собственности
21:28
Супруги из Германии, которые убили украинок для похищения младенца, обжаловали пожизненный приговор
21:17
Как любили Наполеон, Симоненко, Роден: подборка любовных писем известных людей
21:14
Американский сенатор Грэм предлагает альтернативу вступления Украины в НАТО
21:10
фотоИз оккупации удалось вернуть 8 украинских детей
21:09
Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми
21:06
Глава МИД Британии сообщил, как говорил с Вэнсом об Украине
20:55
Гераскевич выиграл первое в карьере золото на Кубке Европы по скелетону
Все новости...
Реклама:
Реклама: