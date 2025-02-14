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Удар Росії по ЧАЕС: рятувальники локалізували займання обшивки укриття

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 23:46
Удар Росії по ЧАЕС: рятувальники локалізували займання обшивки укриття
Фото - ДСНС

Рятувальникам вдалось локалізувати загоряння у зовнішній обшивці арки захисної споруди над зруйнованим 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної станції.

Джерело: міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, КМДА

Пряма мова Гринчук: "Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.

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Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені".

Деталі: Водночас у КМДА також повідомили, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі. Перевищень не спостерігається

Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні 3 години.

ЧАЕС
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