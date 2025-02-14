Удар России по ЧАЭС: спасатели локализовали возгорание обшивки укрытия

Спасателям удалось локализовать возгорание во внешней обшивке арки защитного сооружения над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной станции.

Источник: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, КГГА

Прямая речь Гринчук: "Радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – ежеминутно.

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Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены".

Детали: В то же время в КГГА также сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме. Превышений не наблюдается

Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры осуществляются каждые 3 часа.