Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки та спільну стратегію для наближення миру
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої лідери обговорили гарантії безпеки, перспективи мирного врегулювання війни та співпрацю між Україною, США і Європою.
Джерело: Зеленський в Telegram
Деталі: За словами Зеленського, головною темою розмови було напрацювання спільної стратегії України, США та Європи для досягнення справедливого миру.
Пряма мова: "Маємо напрацювати спільну з Америкою та Європою ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів. Обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції".
Деталі: Він наголосив, що важливо, аби всі учасники переговорного процесу були за одним столом і мали єдине бачення майбутнього врегулювання війни.
Зеленський висловив подяку Макрону за підтримку принципу "нічого про Україну без України", підкресливши, що спільна робота європейських та американських партнерів критично важлива для майбутнього безпеки.
Передісторія:
- Франція є одним із ключових партнерів України в Європі, а Президент Макрон неодноразово наголошував на необхідності посилення безпекової підтримки Києва.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з українською делегацією на полях Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого наголосив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.