Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и совместную стратегию для приближения мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили гарантии безопасности, перспективы мирного урегулирования войны и сотрудничество между Украиной, США и Европой.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По словам Зеленского, главной темой разговора была наработка совместной стратегии Украины, США и Европы для достижения справедливого мира.

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Прямая речь: "Должны выработать совместную с Америкой и Европой эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров. Обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции".

Детали: Он отметил, что важно, чтобы все участники переговорного процесса были за одним столом и имели единое видение будущего урегулирования войны.

Зеленский выразил благодарность Макрону за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", подчеркнув, что совместная работа европейских и американских партнеров критически важна для будущего безопасности.

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