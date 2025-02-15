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Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и совместную стратегию для приближения мира

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 00:34
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и совместную стратегию для приближения мира
иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили гарантии безопасности, перспективы мирного урегулирования войны и сотрудничество между Украиной, США и Европой.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По словам Зеленского, главной темой разговора была наработка совместной стратегии Украины, США и Европы для достижения справедливого мира.

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Прямая речь: "Должны выработать совместную с Америкой и Европой эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров. Обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции".

Детали: Он отметил, что важно, чтобы все участники переговорного процесса были за одним столом и имели единое видение будущего урегулирования войны.

Зеленский выразил благодарность Макрону за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", подчеркнув, что совместная работа европейских и американских партнеров критически важна для будущего безопасности.

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Предыстория: 

  • Франция является одним из ключевых партнеров Украины в Европе, а Президент Макрон неоднократно подчеркивал необходимость усиления безопасности поддержки Киева.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи с украинской делегацией на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля отметил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

ЗеленскийМакрон
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