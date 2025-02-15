Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и совместную стратегию для приближения мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили гарантии безопасности, перспективы мирного урегулирования войны и сотрудничество между Украиной, США и Европой.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: По словам Зеленского, главной темой разговора была наработка совместной стратегии Украины, США и Европы для достижения справедливого мира.
Прямая речь: "Должны выработать совместную с Америкой и Европой эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров. Обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции".
Детали: Он отметил, что важно, чтобы все участники переговорного процесса были за одним столом и имели единое видение будущего урегулирования войны.
Зеленский выразил благодарность Макрону за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", подчеркнув, что совместная работа европейских и американских партнеров критически важна для будущего безопасности.
Предыстория:
- Франция является одним из ключевых партнеров Украины в Европе, а Президент Макрон неоднократно подчеркивал необходимость усиления безопасности поддержки Киева.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи с украинской делегацией на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля отметил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.