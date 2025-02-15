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Венс звинуватив WSJ у перекручуванні його слів про відправку американських військ в Україну

Іван Д'яконовСубота, 15 лютого 2025, 01:45
Венс звинуватив WSJ у перекручуванні його слів про відправку американських військ в Україну
Фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував The Wall Street Journal за викривлення його слів щодо можливості введення американських військ в Україну. Він наголосив, що американські військові не повинні піддаватися небезпеці там, де це не відповідає інтересам і безпеці США.

Джерело: Венс в соцмережі X

Пряма мова: "Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна точиться між Росією та Україною.

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Те, що WSJ перекрутила мої слова так, як вони це зробили для цієї статті, є абсурдним, але не дивує, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправляли за кордон".

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Передісторія:

  • 13 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс дав інтерв’ю виданню The Wall Street Journal в якому заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно, залишається "на столі".
  • "Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна", – цитувало Венса WSJ.

СШАпереговоривійнаУкраїна
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