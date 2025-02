Венс звинуватив WSJ у перекручуванні його слів про відправку американських військ в Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував The Wall Street Journal за викривлення його слів щодо можливості введення американських військ в Україну. Він наголосив, що американські військові не повинні піддаватися небезпеці там, де це не відповідає інтересам і безпеці США.

Джерело: Венс в соцмережі X

Пряма мова: "Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна точиться між Росією та Україною.

Те, що WSJ перекрутила мої слова так, як вони це зробили для цієї статті, є абсурдним, але не дивує, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправляли за кордон".

The fact that the WSJ twisted my words in the way they did for this story is absurd, but not surprising considering they have spent years pushing for more American sons and daughters in uniform to be unnecessarily deployed overseas.