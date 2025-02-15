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Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке американских войск в Украину

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 01:45
Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке американских войск в Украину
Фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал The Wall Street Journal за искажение его слов о возможности ввода американских войск в Украину. Он подчеркнул, что американские военные не должны подвергаться опасности там, где это не соответствует интересам и безопасности США.

Источник: Вэнс в соцсети X

Прямая речь: "Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной.

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То, что WSJ перекрутила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, является абсурдным, но не удивляет, учитывая, что они годами настаивают на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости отправляли за границу".

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Предыстория:

  • 13 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс дал интервью изданию The Wall Street Journal в котором заявил, что вариант введения американских войск в Украину, если Москва не сможет вести переговоры добросовестно, остается "на столе".
  • "Есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина", – цитировало Вэнса WSJ.

СШАпереговорывойнаУкраина
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