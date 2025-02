Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке американских войск в Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал The Wall Street Journal за искажение его слов о возможности ввода американских войск в Украину. Он подчеркнул, что американские военные не должны подвергаться опасности там, где это не соответствует интересам и безопасности США.

Источник: Вэнс в соцсети X

Прямая речь: "Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной.

То, что WSJ перекрутила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, является абсурдным, но не удивляет, учитывая, что они годами настаивают на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости отправляли за границу".

The fact that the WSJ twisted my words in the way they did for this story is absurd, but not surprising considering they have spent years pushing for more American sons and daughters in uniform to be unnecessarily deployed overseas.