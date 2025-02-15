Окупаційна влада Криму примушує дітей виготовляти деталі для російської зброї – ЦНС

Російська окупаційна адміністрація Криму залучає українських дітей до виготовлення компонентів для зброї, які використовують у війні проти України.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, у школі №5 міста Сімферополь дітей під керівництвом військових інструкторів змушують виробляти деталі для російської армії. Зокрема, школярі виготовляють компоненти для безпілотників та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова, після чого їх офіційно передають військовим підрозділам РФ, які ведуть бойові дії проти України.

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Російська окупаційна адміністрація не приховує цієї діяльності, подаючи її як нібито "волонтерську ініціативу". У ЦНС наголошують, що це є грубим порушенням норм міжнародного права.

Дослівно: "Крім примусу до виробництва комплектуючих для армії окупантів, у кримських школах активно ведеться мілітаристська пропаганда: дітей залучають до рухів на кшталт "Юнармії", організовують зустрічі з російськими військовими та змалку нав’язують позитивне ставлення до війни. У такий ганебний спосіб росіяни формують нове покоління, яке повністю підкорятиметься кремлівській ідеології та буде готове поповнювати ряди окупаційної армії у майбутньому".

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