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Оккупационные власти Крыма принуждают детей изготавливать детали для российского оружия – ЦНС

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 07:03
Оккупационные власти Крыма принуждают детей изготавливать детали для российского оружия – ЦНС
Фото: ЦНС

Российская оккупационная администрация Крыма привлекает украинских детей к изготовлению компонентов для оружия, которые используют в войне против Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, в школе №5 города Симферополь детей под руководством военных инструкторов заставляют производить детали для российской армии. В частности, школьники изготавливают компоненты для беспилотников и устройства для быстрой зарядки автоматов Калашникова, после чего их официально передают военным подразделениям РФ, которые ведут боевые действия против Украины.

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Российская оккупационная администрация не скрывает этой деятельности, подавая ее как якобы "волонтерскую инициативу". В ЦНС отмечают, что это является грубым нарушением норм международного права.

Дословно: "Кроме принуждения к производству комплектующих для армии оккупантов, в крымских школах активно ведется милитаристская пропаганда: детей привлекают к движениям вроде "Юнармии", организуют встречи с российскими военными и с детства навязывают положительное отношение к войне. Таким позорным образом россияне формируют новое поколение, которое будет полностью подчиняться кремлевской идеологии и будет готово пополнять ряды оккупационной армии в будущем".

Предыстория: 

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  • По данным ЦНС, Россия весной 2025 года готовится усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, чтобы компенсировать значительные потери на фронте.

Крымоккупацияоружиероссийско-украинская война
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