Оккупационные власти Крыма принуждают детей изготавливать детали для российского оружия – ЦНС
Российская оккупационная администрация Крыма привлекает украинских детей к изготовлению компонентов для оружия, которые используют в войне против Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По данным ЦНС, в школе №5 города Симферополь детей под руководством военных инструкторов заставляют производить детали для российской армии. В частности, школьники изготавливают компоненты для беспилотников и устройства для быстрой зарядки автоматов Калашникова, после чего их официально передают военным подразделениям РФ, которые ведут боевые действия против Украины.
Российская оккупационная администрация не скрывает этой деятельности, подавая ее как якобы "волонтерскую инициативу". В ЦНС отмечают, что это является грубым нарушением норм международного права.
Дословно: "Кроме принуждения к производству комплектующих для армии оккупантов, в крымских школах активно ведется милитаристская пропаганда: детей привлекают к движениям вроде "Юнармии", организуют встречи с российскими военными и с детства навязывают положительное отношение к войне. Таким позорным образом россияне формируют новое поколение, которое будет полностью подчиняться кремлевской идеологии и будет готово пополнять ряды оккупационной армии в будущем".
Предыстория:
- По данным ЦНС, Россия весной 2025 года готовится усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, чтобы компенсировать значительные потери на фронте.