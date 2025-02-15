Адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників, які контролювали ядерну зброю – CNN
Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили понад 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA). Припускається, що посадовці, які ухвалювали це рішення, могли не усвідомлювати роль відомства у контролі над американським ядерним арсеналом.
Джерело: CNN з посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією
Деталі: За інформацією джерел видання, звільнення торкнулися співробітників, які працювали на об’єктах зі створення ядерної зброї, здійснювали нагляд за підрядниками та інспектували ядерні боєголовки. Скорочення також зачепили працівників штаб-квартири NNSA, які розробляли технічні вимоги та інструкції для підрядників, що займаються виробництвом ядерної зброї.
Один зі співрозмовників CNN припустив, що причиною звільнень стало нерозуміння посадовцями Міністерства енергетики США важливості роботи цих фахівців.
"Ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", – повідомило джерело.
Однак представник Міністерства енергетики заперечив інформацію про масові звільнення, заявивши, що з NNSA було звільнено "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".
Попри це, NNSA вже почало переглядати рішення щодо скорочень і розпочало процедуру повернення частини звільнених співробітників.
Представник Міністерства енергетики заперечив кількість звільнених, заявивши CNN, що з NNSA "звільнено" "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".
Члени Конгресу довели до відома Міністерства енергетики свою стурбованість звільненнями в NNSA, повідомив CNN співробітник апарату Конгресу.
"Конгрес божеволіє, тому що, схоже, Міністерство енергетики не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки і стабільності. Крапка. Навіть дуже маленькі пробоїни в підтримці цього стримування повинні надзвичайно лякати людей", – заявило одне з джерел видання.
Дослівно: "За словами джерел, чиновники Міністерства енергетики тиснули на кадрові служби, аби ті посилалися на погану роботу персоналу як на виправдання для звільнення працівників. Розчаровані тиском з боку політичних призначенців, двоє з цих кадровиків подали заяви про відставку".
Деталі: NNSA не лише займається управлінням ядерного арсеналу США, а й контролює безпеку ядерних матеріалів по всій країні. Джерела CNN зазначили, що ця місія залишається критично важливою, особливо з урахуванням останніх загроз, таких як атака російського безпілотника на територію Чорнобильської АЕС в Україні.
"NNSA має в Україні датчики, які допомагають відстежувати ядерні ризики, як навмисні, так і ненавмисні", – сказало одне з джерел.
Передісторія:
- Напередодні, президент США Дональд Трамп заявив, що прагне переговорів із правителем Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо обмеження ядерних озброєнь. Він назвав денуклеаризацію одним із ключових завдань свого другого терміну.