Адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників, які контролювали ядерну зброю – CNN

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили понад 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA). Припускається, що посадовці, які ухвалювали це рішення, могли не усвідомлювати роль відомства у контролі над американським ядерним арсеналом.

Джерело: CNN з посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією

Деталі: За інформацією джерел видання, звільнення торкнулися співробітників, які працювали на об’єктах зі створення ядерної зброї, здійснювали нагляд за підрядниками та інспектували ядерні боєголовки. Скорочення також зачепили працівників штаб-квартири NNSA, які розробляли технічні вимоги та інструкції для підрядників, що займаються виробництвом ядерної зброї.

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Один зі співрозмовників CNN припустив, що причиною звільнень стало нерозуміння посадовцями Міністерства енергетики США важливості роботи цих фахівців.

"Ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", – повідомило джерело.

Однак представник Міністерства енергетики заперечив інформацію про масові звільнення, заявивши, що з NNSA було звільнено "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

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Попри це, NNSA вже почало переглядати рішення щодо скорочень і розпочало процедуру повернення частини звільнених співробітників.

Представник Міністерства енергетики заперечив кількість звільнених, заявивши CNN, що з NNSA "звільнено" "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Члени Конгресу довели до відома Міністерства енергетики свою стурбованість звільненнями в NNSA, повідомив CNN співробітник апарату Конгресу.

"Конгрес божеволіє, тому що, схоже, Міністерство енергетики не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки і стабільності. Крапка. Навіть дуже маленькі пробоїни в підтримці цього стримування повинні надзвичайно лякати людей", – заявило одне з джерел видання.

Дослівно: "За словами джерел, чиновники Міністерства енергетики тиснули на кадрові служби, аби ті посилалися на погану роботу персоналу як на виправдання для звільнення працівників. Розчаровані тиском з боку політичних призначенців, двоє з цих кадровиків подали заяви про відставку".

Деталі: NNSA не лише займається управлінням ядерного арсеналу США, а й контролює безпеку ядерних матеріалів по всій країні. Джерела CNN зазначили, що ця місія залишається критично важливою, особливо з урахуванням останніх загроз, таких як атака російського безпілотника на територію Чорнобильської АЕС в Україні.

"NNSA має в Україні датчики, які допомагають відстежувати ядерні ризики, як навмисні, так і ненавмисні", – сказало одне з джерел.

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