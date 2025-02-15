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Администрация Трампа уволила сотни сотрудников, которые контролировали ядерное оружие – CNN

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 08:00
Администрация Трампа уволила сотни сотрудников, которые контролировали ядерное оружие – CNN
Подрыв 23-килотонного заряда в серии испытаний Operation Upshot-Knothole. 18 апреля 1953 года. Фото: Getty Images

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA). Предполагается, что чиновники, которые принимали это решение, могли не осознавать роль ведомства в контроле над американским ядерным арсеналом.

Источник: CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией

Детали: По информации источников издания, увольнения коснулись сотрудников, которые работали на объектах по созданию ядерного оружия, осуществляли надзор за подрядчиками и инспектировали ядерные боеголовки. Сокращения также коснулись работников штаб-квартиры NNSA, которые разрабатывали технические требования и инструкции для подрядчиков, занимающихся производством ядерного оружия.

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Один из собеседников CNN предположил, что причиной увольнений стало непонимание чиновниками Министерства энергетики США важности работы этих специалистов.

"Никто не нашел времени, чтобы понять, чем мы занимаемся, и важность нашей работы для национальной безопасности страны", – сообщил источник.

Однако представитель Министерства энергетики опроверг информацию о массовых увольнениях, заявив, что из NNSA было уволено "менее 50 человек", и что уволенные сотрудники "занимали преимущественно административные и канцелярские должности".

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Несмотря на это, NNSA уже начало пересматривать решение о сокращениях и начало процедуру возвращения части уволенных сотрудников.

Представитель Министерства энергетики опроверг количество уволенных, заявив CNN, что из NNSA "уволено" "менее 50 человек", и что уволенные сотрудники "занимали преимущественно административные и канцелярские должности".

Члены Конгресса уведомили Министерство энергетики о своей обеспокоенности увольнениями в NNSA, сообщил CNN сотрудник аппарата Конгресса.

"Конгресс сходит с ума, потому что, похоже, Министерство энергетики не осознавало, что NNSA контролирует ядерные запасы. Ядерное сдерживание является основой американской безопасности и стабильности. Точка. Даже очень маленькие пробоины в поддержке этого сдерживания должны чрезвычайно пугать людей", – заявил один из источников издания.

Дословно: "По словам источников, чиновники Министерства энергетики давили на кадровые службы, чтобы те ссылались на плохую работу персонала как на оправдание для увольнения работников. Разочарованные давлением со стороны политических назначенцев, двое из этих кадровиков подали заявления об отставке".

Детали: NNSA не только занимается управлением ядерного арсенала США, но и контролирует безопасность ядерных материалов по всей стране. Источники CNN отметили, что эта миссия остается критически важной, особенно с учетом последних угроз, таких как атака российского беспилотника на территорию Чернобыльской АЭС в Украине.

"NNSA имеет в Украине датчики, которые помогают отслеживать ядерные риски, как преднамеренные, так и непреднамеренные", – сказал один из источников.

Предыстория:

  • Накануне, президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к переговорам с правителем России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином по ограничению ядерных вооружений. Он назвал денуклеаризацию одной из ключевых задач своего второго срока.

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