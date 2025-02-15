На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році.

Джерело: DeepState

Дослівно: "На фронті сьогодні був найважчий день у 2025 році – з початку доби 250 бойових зіткнень.

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Згідно з даними ГШ ЗСУ, з початку доби 15 лютого відбулося щонайменше 250 атак ворога. Це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку, але це вже говорить про вкрай значну інтенсивність дій ворога".

Деталі: Зазначається, що основна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку.

динаміка штурмових дій противника, DeepState

Проєкт публікує графік, на якому видно динаміку кількості ворожих атак.

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Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська 15 лютого значно активізували атаки на фронті, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.