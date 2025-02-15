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На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году – DeepState

Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 23:17
На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году – DeepState
фото Генштаба ВСУ

По данным аналитического проекта DeepState, 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году.

Источник: DeepState

Дословно: "На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году – с начала суток 250 боевых столкновений.

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Согласно данным ГШ ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло не менее 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага".

Детали: Отмечается, что основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.

динамика штурмовых действий врага, DeepState
динамика штурмовых действий врага, DeepState

Проект публикует график, на котором видно динамику количества вражеских атак.

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Что предшествовало: Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска 15 февраля значительно активизировали атаки на фронте, по состоянию на 22 часа произошло 250 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении – 67. По сравнению с прошлыми сутками общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза.

война
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