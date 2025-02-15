Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський обговорив із Мерцом підтримку України

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 23:54
Зеленський обговорив із Мерцом підтримку України
Зеленський і Мерц, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Мюнхені з кандидатом у канцлери Німеччини, керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом подякував Німеччині за допомогу українцям та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

Джерело: сайт президента

Деталі: Ключовою темою зустрічі була підтримка України та важливість єдності серед країн Європи.

Реклама:

Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

Окремо обговорили оборонну підтримку України, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

Також на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.

ЗеленськийНімеччинаШвеціяФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState
оновленоДержсекретар США поговорив із Лавровим
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
NYT: США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї Росії
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Ми почали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
Зеленський поговорив із Шольцом про гарантії безпеки та роль Європи у миротворчому процесі
Зеленський про промову Венса: Союз Європи і США не можна втратити
Останні новини
01:08
оновленоУ Миколаєві пролунали вибухи
00:52
Росіяни штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині – DeepState
00:22
Глава МЗС Польщі: Справедливий мир для України можливий у середньостроковій перспективі
23:54
Зеленський обговорив із Мерцом підтримку України
23:17
На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState
23:06
Фінляндія здолала в овертаймі Швецію на Турнірі чотирьох націй з хокею
23:00
Знову трагедія: на Одещині загинули троє дітей, які провалились під лід
22:43
Росіяни у 2,5 рази збільшили кількість атак на фронті – Генштаб
22:42
"Щастя – бачити сина здоровим". Як це – лікувати дитину від раку в умовах війни
22:34
оновленоДержсекретар США поговорив із Лавровим
Усі новини...
Реклама:
Реклама: