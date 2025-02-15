Зеленський обговорив із Мерцом підтримку України

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Мюнхені з кандидатом у канцлери Німеччини, керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом подякував Німеччині за допомогу українцям та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

Джерело: сайт президента

Деталі: Ключовою темою зустрічі була підтримка України та важливість єдності серед країн Європи.

Реклама:

Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

Окремо обговорили оборонну підтримку України, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

Також на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.