Зеленський обговорив із Мерцом підтримку України
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Мюнхені з кандидатом у канцлери Німеччини, керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом подякував Німеччині за допомогу українцям та лідерство ФРН у посиленні української ППО.
Джерело: сайт президента
Деталі: Ключовою темою зустрічі була підтримка України та важливість єдності серед країн Європи.
Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.
Окремо обговорили оборонну підтримку України, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.
Також на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.