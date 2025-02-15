Зеленский обсудил с Мерцом поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Мюнхене с кандидатом в канцлеры Германии, руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом поблагодарил Германию за помощь украинцам и лидерство ФРГ в усилении украинской ПВО.

Источник: сайт президента

Детали: Ключевой темой встречи была поддержка Украины и важность единства среди стран Европы.

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Президент подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины.

Отдельно обсудили оборонную поддержку Украины, усиление воинов на фронте и инвестиции в отечественное производство оружия.

Также на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудили совместные шаги для достижения прочного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе.