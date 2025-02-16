Російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російське командування може надати пріоритет наступу на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року, внаслідок чого сповільнилося просування окупантів на Покровському напрямку.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Просування російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування може надати пріоритет наступальним операціям проти Костянтинівки – найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Донецькій області – навесні та влітку 2025 року".

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Деталі: У грудні 2024 і січні 2025 року російські війська швидко просувалися вперед з метою розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, але з початку лютого 2025 року просування російських військ на південний захід від Покровська сповільнилося.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, а речник української бригади, що діє в цьому районі, заявив, що російська активність в районі Покровська останніми днями стала менш інтенсивною.

Російські війська намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного, оскільки, схоже, зіткнулися з більш злагодженою українською обороною в цих районах.

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Українські війська також провели кілька контратак поблизу Котлиного і Піщаного (на південний схід від Котлиного), спрямованих на створення загрози російським позиціям на цій ділянці фронту.

Російський блогер висловив занепокоєння 15 лютого, що уповільнення російського просування може дозволити українським силам розпочати значні контратаки в найближчі тижні і дати їм можливість розвалити російський виступ на південь від Покровська.

Дослівно зі звіту: "Просування російських військ на південь від Покровська може сповільнитися через погіршення стану передових російських підрозділів та активізацію операцій українських безпілотників у цьому районі".

Деталі: Аналітики зазначають, що російське військове командування також може мати намір зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році, і тому, як повідомляється, не посилює російське угруповання сил на південь від Покровська.

Дослівно зі звіту: "Захоплення Покровська було головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року, і російське військове командування могло передислокувати елементи 8-ї ЗВА (загальновійськової армії РФ – ред.) для посилення деградованих російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році.

Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року".

Ключові висновки ISW за 15 лютого: