Российское командование может изменить приоритет наступления весной и летом 2025 года – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российское командование может предоставить приоритет наступления на Константиновку весной и летом 2025 года, в результате чего замедлилось продвижение оккупантов на Покровском направлении.
Источник: ISW
Дословно из отчета: "Продвижение российских войск к югу и юго-западу от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может предоставить приоритет наступательным операциям против Константиновки – самой южной точки украинского фортификационного пояса в Донецкой области – весной и летом 2025 года".
Детали: В декабре 2024 и январе 2025 года российские войска быстро продвигались вперед с целью расширения российского выступления на юг и юго-запад от Покровска, но с начала февраля 2025 года продвижение российских войск на юго-запад от Покровска замедлилось.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, а представитель украинской бригады, действующей в этом районе, заявил, что российская активность в районе Покровска в последние дни стала менее интенсивной.
Российские войска пытались продвинуться к северу от Котлино и к западу от Удачного, поскольку, похоже, столкнулись с более слаженной украинской обороной в этих районах.
Украинские войска также провели несколько контратак вблизи Котлино и Песчаного (к юго-востоку от Котлино), направленных на создание угрозы российским позициям на этом участке фронта.
Российский блогер выразил обеспокоенность 15 февраля, что замедление российского продвижения может позволить украинским силам начать значительные контратаки в ближайшие недели и дать им возможность развалить российский выступ к югу от Покровска.
Дословно из отчета: "Продвижение российских войск к югу от Покровска может замедлиться из-за ухудшения состояния передовых российских подразделений и активизации операций украинских беспилотников в этом районе".
Детали: Аналитики отмечают, что российское военное командование также может намереваться сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году, и поэтому, как сообщается, не усиливает российскую группировку сил к югу от Покровска.
Дословно из отчета: "Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ОВА (общевойсковой армии РФ – ред.) для усиления деградировавших российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и в дальнейшем считать эту задачу приоритетной в 2025 году.
Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей на весну и лето 2025 года".
Ключевые выводы ISW за 15 февраля:
- Зеленский предупредил, что правитель России Владимир Путин пытается создать условия для того, чтобы выставить себя победителем в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
- Американские и европейские партнеры Украины продолжают работать над совместным развитием оборонно-промышленной базы Украины.
- Подконтрольные Кремлю государственные СМИ использовали интервью со связанным с Кремлем бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, чтобы повторить лживый нарратив Кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и давнюю цель России - уничтожить украинское государство.
- Российское продвижение на юг и юго-запад от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может предоставить приоритет наступательным операциям на Константиновку - самую южную точку украинского фортификационного пояса в Донецкой области – весной и летом 2025 года.
- Российское продвижение к югу от Покровска может замедлиться из-за ухудшения состояния передовых российских подразделений и активизации операций украинских беспилотников в этом районе.
- Российские грузовые суда продолжают эвакуировать военное имущество из порта Тартус, пока Россия ведет переговоры с временным правительством относительно своего присутствия в Сирии.
- Украинские войска продвинулись под Покровском, а российские войска – под Торецком, Большой Новоселкой и в Курской области.
- Российские оккупационные власти продолжают создавать региональные аналоги федеральной программы "Время героев", целью которой является назначение участников войны в Украине на государственные должности в рамках усилий Кремля по интеграции оккупированной Украины в Россию и милитаризации общества и власти.