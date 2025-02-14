9 росіян здалися в полон дрону з гучномовцем українських десантників

На Покровському напрямку бійці 25 повітрянодесантної Січеславської бригади взяли в полон росіян за допомогою дрона з гучномовцем.

Джерело: 25 ОПДБр у Facebook

Дослівно: "Спеціальна операція зі знищення позицій противника та морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів.

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Результат: 9 росіян вирішили здатися в полон дрону, на який Січеславські десантники встановили гучномовець".

Деталі: Військовослужбовець бригади з позивним "Маляр" розповів, що до них постійно надходять різноманітні нові пристрої, і цього разу це був дрон із гучномовцем. Тому хлопці вирішили записати звернення до росіян із пропозицією здаватися в полон.

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"Ми літали десь троє діб з різним текстом (звернення до росіян – ред.), який програвали постійно", – зауважив "Маляр".

Один із полонених російських військових розповів, що прибув на фронт нещодавно, 22 січня. Його "зламала" кількість "двохсотих", яких він встиг побачити за цей час. Тепер він чекає на обмін і каже, що після повернення до Росії втече в тайгу

Український військовий з позивним "Маня" повідомив, що 25-та бригада перед тим, як росіяни здалися в полон, почала активно завдавати ударів дронами по їхніх бліндажах та позиціях.

У записі на гучномовці українські військові попереджали окупантів про нічний обстріл і пропонували їм здаватися, на що дев’ятеро росіян погодилися. Дрон супроводив їх до українських позицій, де на них уже чекали бійці ЗСУ.

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