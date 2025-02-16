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Сили оборони за добу знищили ще 1730 російських окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 16 лютого 2025, 07:42
Сили оборони за добу знищили ще 1730 російських окупантів
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1730 окупантів, 5 російських танків і 84 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали

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  • особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 10073 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
  • артилерійських систем – 23185 (+11) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3749 (+2) од.

втрати у війніРосіяросійсько-українська війна
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