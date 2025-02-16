Сили оборони за добу знищили ще 1730 російських окупантів
Неділя, 16 лютого 2025, 07:42
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1730 окупантів, 5 російських танків і 84 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали
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- особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
- танків ‒ 10073 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
- артилерійських систем – 23185 (+11) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
- спеціальної техніки ‒ 3749 (+2) од.