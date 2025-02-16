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Силы обороны за сутки уничтожили еще 1730 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 07:42
Силы обороны за сутки уничтожили еще 1730 российских оккупантов
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1730 оккупантов, 5 российских танков и 84 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили

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  • личного состава ‒ около 858390 (+1730) человек,
  • танков ‒ 10073 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 23185 (+11) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 25377 (+36) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 37456 (+77) ед,
  • специальной техники ‒ 3749 (+2) ед.

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