Силы обороны за сутки уничтожили еще 1730 российских оккупантов
Воскресенье, 16 февраля 2025, 07:42
За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1730 оккупантов, 5 российских танков и 84 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили
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- личного состава ‒ около 858390 (+1730) человек,
- танков ‒ 10073 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84) ед,
- артиллерийских систем ‒ 23185 (+11) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 25377 (+36) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 37456 (+77) ед,
- специальной техники ‒ 3749 (+2) ед.