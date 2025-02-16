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Росіяни атакували ЗСУ 261 раз: понад 70 атак відбито на Покровському напрямку

Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 08:32
Росіяни атакували ЗСУ 261 раз: понад 70 атак відбито на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту було зафіксовано 261 бойове зіткнення, найактивніше росіяни атакували Покровський напрямок, де було відбито 71 атаку ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

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Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.

Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки.

Вісім безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Збройні силивійнаросійсько-українська війна
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