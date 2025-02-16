Россияне атаковали ВСУ 261 раз: более 70 атак отражено на Покровском направлении

За прошедшие сутки на всех участках фронта было зафиксировано 261 боевое столкновение, активнее всего россияне атаковали Покровское направление, где была отражена 71 атака врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.

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Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосиново на Купянском направлении, где за сутки произошло 39 атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва.

Десять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 29 раз в районах Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра.

Девятнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Крымское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.

Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленовка, Разлив, Новый Комар, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

Восемь безрезультатных попыток идти вперед осуществили россияне на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 33 авиационных удара, сбросив 49 управляемых бомб, и осуществил 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении захватчики активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.