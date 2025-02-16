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Під час вибуху у Миколаєві загинули військові Центру протимінної діяльності

Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 11:20
Під час вибуху у Миколаєві загинули військові Центру протимінної діяльності
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності загинули під час вибуху у Миколаєві 14 лютого.

Джерело: Ukrainian Demining Services, "Суспільне. Миколаїв"

Дослівно: "Жахливий  теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги - військовослужбовці Центру протимінної діяльності. Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін і бруду війни".

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Деталі: Колектив UDS  висловив співчуття родинам, близьким і побратимам загиблих. 

За даними Центру протидії дезінформації, російські Telegram-канали поширювали фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого нібито був актом помсти однієї із загиблих працівникам ТЦК та СП за мобілізацію її сина.

Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. У неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем.

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Що було раніше: 14 лютого у Миколаєві стався вибух невідомого предмета поблизу закладу харчування. Тоді повідомлялось, що внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім постраждали

Миколаїввибух
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