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Во время взрыва в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности

Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 11:20
Во время взрыва в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Трое военнослужащих Центра противоминной деятельности погибли при взрыве в Николаеве 14 февраля.

Источник: Ukrainian Demining Services, "Суспільне. Миколаїв"

Дословно: "Ужасный теракт в Николаеве унес жизни Вадима, Елены и Евгения. Наши коллеги - военнослужащие Центра противоминной деятельности. Они отдали свою жизнь, выполняя долг перед Родиной, защищая Украину от смертельной угрозы мин и грязи войны".

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Детали: Коллектив UDS выразил соболезнования семьям, близким и собратьям погибших. 

По данным Центра противодействия дезинформации, российские Telegram-каналы распространяли фейк о том, что взрыв в Николаеве 14 февраля якобы был актом мести одной из погибших работникам ТЦК и СП за мобилизацию ее сына.

Центр сообщает, что погибшая не имела сыновей мобилизационного возраста. У нее остались двое сыновей: 2001 и 2011 годов рождения. После проверки старшего сына выяснилось, что он не является военнослужащим.

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Что предшествовало: 14 февраля в Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета вблизи заведения питания. Тогда сообщалось, что в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали

Николаеввзрыв
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