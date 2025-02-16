У Миколаєві дрони росіян пошкодили ТЕЦ, 46 тисяч абонентів залишились без тепла

Внаслідок нічної атаки росіян на Миколаїв була пошкоджена Миколаївська ТЕЦ, у результаті чого 46 тисяч абонентів залишились без тепла.

Джерело: мер Миколаэва Олександр Сєнкевич у Telegram, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, ДСНС Миколаївщини у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПлА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів".

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Деталі: За його словами, всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.

У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Також координуються зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям.

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"Дав доручення провести засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців міста", - повідомив Шмигаль.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі силами працівників "Миколаївської ТЕЦ" і "Миколаївоблтеплоенерго" відбуваються роботи, аби налагодити альтернативне опалення для житлових будинків.

"Найперше для нас відновити тепло в об’єктах соціальної сфери. Завдяки Данії у нас є модульні котельні на біопаливі, тому вже розпочали перепідключення трьох лікарень до них. Важливо розуміти, що цими днями очікується похолодання", - написав він.

Також міський голова уточнив, що ворожий дрон-камікадзе влучив на лінію каналізаційного колектора діаметром 300, що знаходиться на проспекті Центральному ( район Дормашини). "Миколаївводоканал" приступив до ремонтних робіт, які триватимуть близько 2-х діб.

Що було раніше: У ніч на 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв дронами, внаслідок чого виникла пожежа, зайнявся об’єкт критичної інфраструктури, було пошкоджено багатоквартирні будинки, один чоловік поранений.