В Николаеве дроны россиян повредили ТЭЦ, 46 тысяч абонентов остались без тепла

В результате ночной атаки россиян на Николаев была повреждена Николаевская ТЭЦ, в результате чего 46 тысяч абонентов остались без тепла.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, ГСЧС Николаевщины в Facebook

Прямая речь: "Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов".

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Детали: По его словам, все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы.

В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение 3 модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Также координируются усилия центральной и местной власти по помощи людям.

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"Дал поручение провести заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу. По ее итогам будет принят еще ряд мер для обеспечения теплом жителей города", - сообщил Шмыгаль.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сейчас силами работников "Николаевской ТЭЦ" и "Николаевоблтеплоэнерго" происходят работы, чтобы наладить альтернативное отопление для жилых домов.

"Прежде всего для нас восстановить тепло в объектах социальной сферы. Благодаря Дании у нас есть модульные котельные на биотопливе, поэтому уже начали переподключение трех больниц к ним. Важно понимать, что на днях ожидается похолодание", - написал он.

Также городской голова уточнил, что вражеский дрон-камикадзе попал на линию канализационного коллектора диаметром 300, что находится на проспекте Центральном (район Дормашины). "Николаевводоканал" приступил к ремонтным работам, которые продлятся около 2-х суток.

Что предшествовало: В ночь на 16 февраля россияне массированно атаковали Николаев дронами, в результате чего возник пожар, загорелся объект критической инфраструктуры, были повреждены многоквартирные дома, один человек ранен.