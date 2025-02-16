Зеленський про удар по Миколаєву: Так не роблять ті, хто готується до перемовин

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар ворожого "Шахеда" про ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок якого більше 100 тисяч людей залишилися без опалення, свідчить про небажання росіян відновлювати мир.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні більше ста тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського "Шахеда" по критичній інфраструктурі міста. Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин.

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Звичайно, активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення. Будемо й надалі працювати разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів. І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною. Треба дотискати Росію до миру".

Деталі: Зеленський наголосив, що нещодавній удар "Шахеда" по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари "мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії – усіх партнерів – і до спільної роботи заради примусу Росії до миру".

В іншому пості президент повідомив, що цього тижня росіяни застосували проти України майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів.

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Що передувало: Внаслідок нічної атаки росіян на Миколаїв 16 лютого була пошкоджена Миколаївська ТЕЦ, у результаті чого 46 тисяч абонентів залишились без тепла.