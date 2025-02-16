Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 16:37
Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар вражеского "Шахеда" по ТЭЦ в Николаеве, в результате которого более 100 тысяч человек остались без отопления, свидетельствует о нежелании россиян восстанавливать мир.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Сегодня более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского "Шахеда" по критической инфраструктуре города. Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам.

Реклама:

Конечно, активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть Николаеву отопление. Будем и в дальнейшем работать вместе с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов. И так же активно надо работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не позволить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной. Надо дожимать Россию к миру".

Детали: Зеленский отметил, что недавний удар "Шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все другие подобные российские удары "должны приводить к сильной реакции, к сильному нашему взаимодействию – всех партнеров – и к совместной работе ради принуждения России к миру".

В другом посте президент сообщил, что на этой неделе россияне применили против Украины почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В результате ночной атаки россиян на Николаев 16 февраля была повреждена Николаевская ТЭЦ, в результате чего 46 тысяч абонентов остались без тепла.

ЗеленскийНиколаевбеспилотникипереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам
"Укроборонпром" подписал меморандум с датскими оружейниками Weibel Scientific
Разведка Британии о боях под Покровском: россияне пытаются обрезать логистику и окружить город
фотоВо время взрыва в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности
Стефанишина подтвердила блокирование Венгрией процесса вступления Украины в ЕС
МАГАТЭ сделало заявление об ударе российского дрона по ЧАЭС
Все новости...
ВСУ освободили село Песчаное возле Покровска – ОСГВ "Хортица"
В Николаеве дроны россиян повредили ТЭЦ, 46 тысяч абонентов остались без тепла
Ермак заявил, что встречи с россиянами не планируются, пока не будет плана
Россияне пошли на штурм на Курщине колонной под красными флагами
Последние новости
17:30
Глава МИД Польши: Келлог представил переговорную тактику США, которая "вселяет надежды"
17:08
В Белом доме заявили, что Зеленский "недальновидно" отказался подписывать соглашение с США
16:56
Президент Финляндии предложил идею, как ЕС не оказаться за бортом мирных переговоров
16:52
Завод по производству боеприпасов Rheinmetall в Украине начнет работу в 2026 году
16:37
Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам
16:34
В Черкасской области ГСЧС спасла трех человек, которые дрейфовали посреди Днепра на льдине: что случилось
16:18
В IEA ожидают "беспрецедентного" роста мирового спроса на электроэнергию до 2027 года
16:18
видеоРоссияне пошли на штурм на Курщине колонной под красными флагами
16:14
Ермак заявил, что встречи с россиянами не планируются, пока не будет плана
15:58
Лидер ультраправых Германии заявила, что хочет очень хороших отношений с РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: