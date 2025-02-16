Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар вражеского "Шахеда" по ТЭЦ в Николаеве, в результате которого более 100 тысяч человек остались без отопления, свидетельствует о нежелании россиян восстанавливать мир.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Сегодня более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского "Шахеда" по критической инфраструктуре города. Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам.

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Конечно, активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть Николаеву отопление. Будем и в дальнейшем работать вместе с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов. И так же активно надо работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не позволить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной. Надо дожимать Россию к миру".

Детали: Зеленский отметил, что недавний удар "Шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все другие подобные российские удары "должны приводить к сильной реакции, к сильному нашему взаимодействию – всех партнеров – и к совместной работе ради принуждения России к миру".

В другом посте президент сообщил, что на этой неделе россияне применили против Украины почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов.

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Что предшествовало: В результате ночной атаки россиян на Николаев 16 февраля была повреждена Николаевская ТЭЦ, в результате чего 46 тысяч абонентов остались без тепла.