Порошенко назвав факти, які вказують на підготовку до виборів

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що в Україні розпочалась підготовка до виборів, на що вказує низка конкретних фактів.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді", яке буде опубліковане у понеділок 17 лютого

Пряма мова: "У нас розпочала роботу Центральна виборча комісія, яка два з половиною роки нічого не робила.

Реклама:

У нас розпочата робота по відновленню реєстру виборців. У нас поставлене завдання по закордонним виборцям так званому Мін'єду (Міністерству національної єдності – УП): вони не допомагають людям, вони формують реєстр.

Поліграфічний комбінат "Україна" отримав від влади завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори".

Деталі: Водночас розмови про вибори в Україні Порошенко вважає "шкідливими" і запевняє, що "Європейська солідарність" не вела та не збирається наразі проводити будь-яку виборчу агітацію.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: