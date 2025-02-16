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Порошенко назвав факти, які вказують на підготовку до виборів

Софія СередаНеділя, 16 лютого 2025, 17:51
Порошенко назвав факти, які вказують на підготовку до виборів
Петро Порошенко, фото УП

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що в Україні розпочалась підготовка до виборів, на що вказує низка конкретних фактів. 

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді", яке буде опубліковане у понеділок 17 лютого

Пряма мова: "У нас розпочала роботу Центральна виборча комісія, яка два з половиною роки нічого не робила.

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У нас розпочата робота по відновленню реєстру виборців. У нас поставлене завдання по закордонним виборцям так званому Мін'єду (Міністерству національної єдності – УП): вони не допомагають людям, вони формують реєстр.

Поліграфічний комбінат "Україна" отримав від влади завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори".

Деталі: Водночас розмови про вибори в Україні Порошенко вважає "шкідливими" і запевняє, що "Європейська солідарність" не вела та не збирається наразі проводити будь-яку виборчу агітацію. 

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Нагадаємо: 

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці цього не хочуть через відміну військового стану. Він також додав, що йому важливо зберігати в Україні єдність, щоб зберегти країну, незалежність і свій дім: "Якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче".
  • 16 лютого Петро Порошенко у інтерв’ю "Цензор.Нет" сказав, що переконаний у тому, що вибори в Україні відбудуться у жовтні цього року.

Порошенковибори
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