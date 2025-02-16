Порошенко назвал факты, которые указывают на подготовку к выборам
Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в Украине началась подготовка к выборам, на что указывает ряд конкретных фактов.
Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде", которое будет опубликовано в понедельник 17 февраля
Прямая речь: "У нас начала работу Центральная избирательная комиссия, которая два с половиной года ничего не делала. У нас начата работа по восстановлению реестра избирателей.
У нас поставлена задача по зарубежным избирателям так называемому Миньеду (Министерству национального единства - УП): они не помогают людям, они формируют реестр.
Полиграфический комбинат "Украина" получил от власти задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы".
Детали: В то же время разговоры о выборах в Украине Порошенко считает "вредными" и уверяет, что "Европейская солидарность" не вела и не собирается сейчас проводить любую избирательную агитацию.
Напомним:
- 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения. Он также добавил, что ему важно сохранять в Украине единство, чтобы сохранить страну, независимость и свой дом: "Если кому-то не нравится, он может выбрать другое гражданство, если хочет".
- 16 февраля Петр Порошенко в интервью "Цензор.Нет" сказал, что убежден в том, что выборы в Украине состоятся в октябре этого года.