Зеленський звернувся до США щодо надр: Допоможіть захистити, і ми разом заробимо на цьому

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News

Деталі: Зазначається, що Зеленський чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, пов'язана з українськими мінералами, повинна супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

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Пряма мова Зеленського: "Допоможіть нам захистити це, і ми разом заробимо на цьому гроші...

Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічна угода не працюватиме. Все повинно бути справедливо".

Деталі: За словами президента, в Україні подивилися на те, які рідкісноземельні елементи США імпортують для своєї промисловості.

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"І коли ми взяли титан – це один з прикладів, титан – ми сказали, що у нас є титан в Україні, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", – сказав Зеленський.

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