Зеленський звернувся до США щодо надр: Допоможіть захистити, і ми разом заробимо на цьому
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News
Деталі: Зазначається, що Зеленський чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, пов'язана з українськими мінералами, повинна супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.
Пряма мова Зеленського: "Допоможіть нам захистити це, і ми разом заробимо на цьому гроші...
Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічна угода не працюватиме. Все повинно бути справедливо".
Деталі: За словами президента, в Україні подивилися на те, які рідкісноземельні елементи США імпортують для своєї промисловості.
"І коли ми взяли титан – це один з прикладів, титан – ми сказали, що у нас є титан в Україні, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", – сказав Зеленський.
Передісторія:
- Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
- 14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.
- За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.
- 15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.
- У Білому домі назвали відмову Зеленського підписувати угоду "недалекоглядною".