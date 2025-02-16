Зеленский обратился к США по поводу недр: Помогите защитить, и мы вместе заработаем на этом
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение с США по редкоземельным полезным ископаемым должно содержать гарантии безопасности для Украины.
Источник: Зеленский в интервью NBC News
Детали: Отмечается, что Зеленский четко дал понять, что любая сделка, связанная с украинскими минералами, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.
Прямая речь Зеленского: "Помогите нам защитить это, и мы вместе заработаем на этом деньги...
Если мы не получим гарантий безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономическая сделка не будет работать. Все должно быть справедливо".
Детали: По словам президента, в Украине посмотрели на то, какие редкоземельные элементы США импортируют для своей промышленности.
"И когда мы взяли титан – это один из примеров, титан – мы сказали, что у нас есть титан в Украине, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", – сказал Зеленский.
Предыстория:
- Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
- 14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и Вэнса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.
- По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.
- 15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.
- В Белом доме назвали отказ Зеленского подписывать соглашение "недальновидным".