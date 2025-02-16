Зеленский обратился к США по поводу недр: Помогите защитить, и мы вместе заработаем на этом

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение с США по редкоземельным полезным ископаемым должно содержать гарантии безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в интервью NBC News

Детали: Отмечается, что Зеленский четко дал понять, что любая сделка, связанная с украинскими минералами, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

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Прямая речь Зеленского: "Помогите нам защитить это, и мы вместе заработаем на этом деньги...

Если мы не получим гарантий безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономическая сделка не будет работать. Все должно быть справедливо".

Детали: По словам президента, в Украине посмотрели на то, какие редкоземельные элементы США импортируют для своей промышленности.

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"И когда мы взяли титан – это один из примеров, титан – мы сказали, что у нас есть титан в Украине, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", – сказал Зеленский.

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