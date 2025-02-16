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Зеленський почав візит до ОАЕ: Щоб більше людей повернулися з полону

Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 21:26
Зеленський почав візит до ОАЕ: Щоб більше людей повернулися з полону
Зеленський в ОАЕ, скріншот відео ОП

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Пряма мова: "Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону.

А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма".

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Що передувало: 14 лютого Зеленський повідомив, що найближчими днями відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину. Втім, він зазначив, що зустрічей там із представниками РФ чи США не буде.

За словами президента, він обговорюватиме в ОАЕ і Саудівській Аравії, зокрема, питання обміну ув'язненими. 

ЗеленськийОАЕ
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