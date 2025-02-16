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Зеленский начал визит в ОАЭ: Чтобы больше людей вернулись из плена

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 21:26
Зеленский начал визит в ОАЭ: Чтобы больше людей вернулись из плена
Зеленский в ОАЭ, скриншот видео ОП

Президент Владимир Зеленский с женой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты.

Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.

А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа".

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Что предшествовало: 14 февраля Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Впрочем, он отметил, что встреч там с представителями РФ или США не будет.

По словам президента, он будет обсуждать в ОАЭ и Саудовской Аравии, в частности, вопрос обмена заключенными.

ЗеленскийОАЭ
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