Зеленский начал визит в ОАЭ: Чтобы больше людей вернулись из плена
Воскресенье, 16 февраля 2025, 21:26
Президент Владимир Зеленский с женой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.
Источник: Зеленский в Facebook
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Прямая речь: "Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты.
Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.
А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа".
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Что предшествовало: 14 февраля Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Впрочем, он отметил, что встреч там с представителями РФ или США не будет.
По словам президента, он будет обсуждать в ОАЭ и Саудовской Аравии, в частности, вопрос обмена заключенными.