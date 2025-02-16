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Президент назвав кількість загиблих українських військових

Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 22:04
Президент назвав кількість загиблих українських військових
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що понад 46 тисяч українських військових загинули за час повномасштабної війни з Росією, ще десятки тисяч зникли безвісти або перебувають у полоні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News

Деталі: Президент зазначив, що "ніхто не знає", скільки точно українців втратили свої життя внаслідок війни.

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Пряма мова: "У нас є фіксована кількість жертв – понад 46 тисяч загиблих військових. Іще є десятки тисяч тих, хто зник безвісти або в полоні. І ви точно не знаєте, тому що зниклі безвісти можуть бути мертвими, а можуть бути в полоні".

Деталі: Зеленський також зазначив, що близько 19,5 тисяч українських дітей були депортовані до Росії.  

"І ми зовсім не розуміємо кількість тисяч, десятків тисяч цивільних людей, які загинули на тимчасово окупованих територіях", – додав він.

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Що передувало: 4 лютого Зеленський заявляв, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч разів військові отримали поранення.

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