Президент назвал количество погибших украинских военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что более 46 тысяч украинских военных погибли за время полномасштабной войны с Россией, еще десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену.

Источник: Зеленский в интервью NBC News

Детали: Президент отметил, что "никто не знает", сколько точно украинцев потеряли свою жизнь в результате войны.

Реклама:

Прямая речь: "У нас есть фиксированное количество жертв – более 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. И вы точно не знаете, потому что пропавшие без вести могут быть мертвыми, а могут быть в плену".

Детали: Зеленский также отметил, что около 19,5 тысячи украинских детей были депортированы в Россию.

"И мы совсем не понимаем количество тысяч, десятков тысяч гражданских людей, погибших на временно оккупированных территориях", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 4 февраля Зеленский заявлял, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных, еще 390 тысяч раз военные получили ранения.