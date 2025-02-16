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Президент назвал количество погибших украинских военных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 22:04
Президент назвал количество погибших украинских военных
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что более 46 тысяч украинских военных погибли за время полномасштабной войны с Россией, еще десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену.

Источник: Зеленский в интервью NBC News

Детали: Президент отметил, что "никто не знает", сколько точно украинцев потеряли свою жизнь в результате войны.

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Прямая речь: "У нас есть фиксированное количество жертв – более 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. И вы точно не знаете, потому что пропавшие без вести могут быть мертвыми, а могут быть в плену".

Детали: Зеленский также отметил, что около 19,5 тысячи украинских детей были депортированы в Россию.

"И мы совсем не понимаем количество тысяч, десятков тысяч гражданских людей, погибших на временно оккупированных территориях", – добавил он.

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Что предшествовало: 4 февраля Зеленский заявлял, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных, еще 390 тысяч раз военные получили ранения.

Зеленскийвойнажертвы
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