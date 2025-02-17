Кремль демонструє неготовність до добросовісних переговорів і припинення війни – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що заяви і дії Росії вчергове підкреслюють неготовність Кремля до до добросовісних переговорів і припинення війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Кремль ще раз повторив свою заяву про відсутність суверенітету в України, створивши умови для Москви стверджувати, що Україна не має права вести переговори з Росією або що будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними.

Реклама:

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 16 лютого, що Росія скоригувала свій підхід до потенційних переговорів з Україною, оскільки Україна нібито має "дефіцит" суверенітету.

Пєсков також продовжив давні спроби Кремля покласти провину за повномасштабне вторгнення Росії на Україну, стверджуючи, що Україна була б "цілісною", що українська влада не "знущалася" б над росіянами на сході України, що не було б "громадянської війни" і що росіяни на сході України не мали б "бажання... відокремитися від України", якби Україна виконала умови Мінських угод.

Дослівно ISW "Мінські угоди були надзвичайно сприятливими для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву, проте російські маріонетки постійно порушували угоди за підтримки Росії.

РЕКЛАМА:

Підконтрольні Кремлю державні ЗМІ використали інтерв'ю від 15 лютого з пов'язаним з Кремлем колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб повторити неправдивий наратив Кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського".

Деталі: Аналітики зазначають, що інтерв'ю Медведчука та заяви Пєскова від 16 лютого продовжують ставити під сумнів готовність Москви до добросовісних переговорів про врегулювання війни та створюють інформаційні умови для порушення Росією будь-яких досягнутих домовленостей на тій підставі, що українська влада нібито не мала законного права їх укладати.

У звіті вказують і на те, що Кремль направив відкрите запрошення президенту США Дональду Трампу відвідати парад 9 травня в Москві в рамках зусиль, спрямованих на демонстрацію сили Росії та її статусу глобальної держави.

Дослівно ISW: "Путін часто використовував свої промови 9 травня, щоб підкреслити перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, мінімізуючи внесок інших західних союзників.

Путін навіть раніше стверджував, що Радянський Союз діяв "наодинці" у Другій світовій війні.

Парад до Дня Перемоги 2025 року, зокрема, буде присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, і Путін назвав 2025 рік "Роком захисника Вітчизни".

Деталі: В огляді ISW наголошують, що Путін намагається представити себе рівним Трампу і представити Росію як глобальну державу, прирівняну до Сполучених Штатів, і як спадкоємицю статусу "наддержави" Радянського Союзу.

Експерти додають, що російські військові, схоже, готуються до багаторічних зусиль із захоплення "фортифікаційного поясу" України в Донецькій області, що ще раз підкреслює явну незацікавленість Путіна в тривалому і міцному мирі в Україні.

Ключові висновки ISW за 16 лютого: