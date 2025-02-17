Кремль демонстрирует неготовность к добросовестным переговорам и прекращению войны – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что заявления и действия России в очередной раз подчеркивают неготовность Кремля к добросовестным переговорам и прекращению войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Кремль еще раз повторил свое заявление об отсутствии суверенитета у Украины, создав условия для Москвы утверждать, что Украина не имеет права вести переговоры с Россией или что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет "дефицит" суверенитета.

Песков также продолжил давние попытки Кремля возложить вину за полномасштабное вторжение России на Украину, утверждая, что Украина была бы "целостной", что украинские власти не "издевались" бы над русскими на востоке Украины, что не было бы "гражданской войны" и что русские на востоке Украины не имели бы "желания... отделиться от Украины", если бы Украина выполнила условия Минских соглашений.

Дословно ISW: "Минские соглашения были чрезвычайно благоприятными для России, не накладывая никаких обязательств на Москву, однако российские марионетки постоянно нарушали соглашения при поддержке России.

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Подконтрольные Кремлю государственные СМИ использовали интервью от 15 февраля со связанным с Кремлем бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, чтобы повторить ложный нарратив Кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского".

Детали: Аналитики отмечают, что интервью Медведчука и заявления Пескова от 16 февраля продолжают ставить под сомнение готовность Москвы к добросовестным переговорам об урегулировании войны и создают информационные условия для нарушения Россией любых достигнутых договоренностей на том основании, что украинская власть якобы не имела законного права их заключать.

В отчете указывают и на то, что Кремль направил открытое приглашение президенту США Дональду Трампу посетить парад 9 мая в Москве в рамках усилий, направленных на демонстрацию силы России и ее статуса глобальной державы.

Дословно ISW: "Путин часто использовал свои речи 9 мая, чтобы подчеркнуть победу Советского Союза над нацистской Германией, минимизируя вклад других западных союзников.

Путин даже ранее утверждал, что Советский Союз действовал "в одиночку" во Второй мировой войне.

Парад ко Дню Победы 2025 года, в частности, будет посвящен 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и Путин назвал 2025 год "Годом защитника Отечества".

Детали: В обзоре ISW отмечают, что Путин пытается представить себя равным Трампу и представить Россию как глобальную державу, приравненную к Соединенным Штатам, и как наследницу статуса "сверхдержавы" Советского Союза.

Эксперты добавляют, что российские военные, похоже, готовятся к многолетним усилиям по захвату "фортификационного пояса" Украины в Донецкой области, что еще раз подчеркивает явную незаинтересованность Путина в длительном и прочном мире в Украине.

Ключевые выводы ISW за 16 февраля: