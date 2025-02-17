Глава МЗС Франції про повернення Росії до G7: Це немислимо
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав неможливим повернення Росії до G7, бо країна-агресорка далека від демократії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro
Пряма мова Барро в ефірі телеканалу LCI: "Сьогодні це неможливо собі уявити. G7 – це група найрозвиненіших демократій. Чи хоче Росія постати як розвинена демократія? Ні. Тому сьогодні це неприйнятно".
Деталі: Політик наголосив, що Росія "поводиться все менше і менше як демократія, вона відверто і безсоромно атакує інших членів G7, тож це немислимо".
При цьому він не виключив, що РФ може повернутися до "Групи семи", якщо в Україні буде досягнуто "справедливого і тривалого миру ".
"У майбутньому, чому б і ні? Відповідальність за цю війну лежить на плечах Путіна, не російський народ розпочав цю війну. Якщо після того, як ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити взаємодію з російським народом, можливі й інші дипломатичні відносини", – сказав Барро.
Передісторія:
- Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".
- Коментуючи ці слова Трампа, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що "нормальної співпраці з цією Росією бути не може".