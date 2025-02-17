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Війна 2025

Глава МЗС Франції про повернення Росії до G7: Це немислимо

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 10:11
Глава МЗС Франції про повернення Росії до G7: Це немислимо
Фото ілюстративне з сайту ua.usembassy.gov

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав неможливим повернення Росії до G7, бо країна-агресорка далека від демократії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Пряма мова Барро в ефірі телеканалу LCI: "Сьогодні це неможливо собі уявити. G7 – це група найрозвиненіших демократій. Чи хоче Росія постати як розвинена демократія? Ні. Тому сьогодні це неприйнятно".

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Деталі: Політик наголосив, що Росія "поводиться все менше і менше як демократія, вона відверто і безсоромно атакує інших членів G7, тож це немислимо".

При цьому він не виключив, що РФ може повернутися до "Групи семи", якщо в Україні буде досягнуто "справедливого і тривалого миру ".

"У майбутньому, чому б і ні? Відповідальність за цю війну лежить на плечах Путіна, не російський народ розпочав цю війну. Якщо після того, як ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити взаємодію з російським народом, можливі й інші дипломатичні відносини", – сказав Барро.

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Передісторія:

G7ФранціяРосія
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