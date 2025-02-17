Глава МИД Франции о возвращении России в G7: Это немыслимо

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал невозможным возвращение России в G7, потому что страна-агрессор далека от демократии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь Барро в эфире телеканала LCI: "Сегодня это невозможно себе представить. G7 – это группа самых развитых демократий. Хочет ли Россия предстать как развитая демократия? Нет. Поэтому сегодня это неприемлемо".

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Детали: Политик отметил, что Россия "ведет себя все меньше и меньше как демократия, она откровенно и бесстыдно атакует других членов G7, поэтому это немыслимо".

При этом он не исключил, что РФ может вернуться в "Группу семи", если в Украине будет достигнут "справедливый и длительный мир".

"В будущем, почему бы и нет? Ответственность за эту войну лежит на плечах Путина, не русский народ начал эту войну. Если после того, как мы создадим условия для справедливого и прочного мира, нам удастся восстановить взаимодействие с российским народом, возможны и другие дипломатические отношения", – сказал Барро.

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