Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Глава МИД Франции о возвращении России в G7: Это немыслимо

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПонедельник, 17 февраля 2025, 10:11
Глава МИД Франции о возвращении России в G7: Это немыслимо
Фото иллюстративное с сайта ua.usembassy.gov

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал невозможным возвращение России в G7, потому что страна-агрессор далека от демократии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь Барро в эфире телеканала LCI: "Сегодня это невозможно себе представить. G7 – это группа самых развитых демократий. Хочет ли Россия предстать как развитая демократия? Нет. Поэтому сегодня это неприемлемо".

Реклама:

Детали: Политик отметил, что Россия "ведет себя все меньше и меньше как демократия, она откровенно и бесстыдно атакует других членов G7, поэтому это немыслимо".

При этом он не исключил, что РФ может вернуться в "Группу семи", если в Украине будет достигнут "справедливый и длительный мир".

"В будущем, почему бы и нет? Ответственность за эту войну лежит на плечах Путина, не русский народ начал эту войну. Если после того, как мы создадим условия для справедливого и прочного мира, нам удастся восстановить взаимодействие с российским народом, возможны и другие дипломатические отношения", – сказал Барро.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

G7ФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
видеоВзрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: террористы взорвали курьера сервиса доставки
Арахамия ответил на упреки Порошенко о подготовке выборов: напомнил подписанный документ
Председатель Мюнхенской конференции охарактеризовал мероприятие как "европейский кошмар"
фото Россияне атаковали дронами Киевскую область: горели производственный цех и склады, повреждены дома
Президент назвал количество погибших украинских военных
Все новости...
G7
Страны G7 договорились связать санкции против РФ с ходом мирных переговоров
Президент США назвал ошибкой то, что Россию исключили из G7
Послы G7 призвали разрешить ситуацию вокруг АОЗ и продолжить оборонные закупки
Последние новости
11:33
Украинским мужчинам за рубежом начали выдавать паспорта – ОП
11:30
Заживили всех абонентов: в Николаеве восстановили теплоснабжение
11:16
Россияне продвинулись в Донецкой области и оккупировали село Серебряное – DeepState
11:15
Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
11:14
видеоВзрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: террористы взорвали курьера сервиса доставки
11:06
В Швеции не исключают отправку своих войск в Украину
11:02
фотоЗимняя сказка в Карпатах: спасатели зафиксировали -22°С на горе Пип Иван
10:47
За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько же, сколько за весь 2024 год. Кто благотворитель?
10:29
ВидеоВСУ уничтожили редкий российский ЗРК стоимостью $135 миллионов
10:26
Финляндия завершит строительство забора на границе с РФ на несколько месяцев раньше
Все новости...
Реклама:
Реклама: