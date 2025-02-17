Арахамія відповів на закиди Порошенка про підготовку виборів: нагадав підписаний документ

Глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заперечує, що влада готує вибори в Україні.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни.



Тому вчергове нагадаю, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклади угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Рекомендую усім ще раз ознайомитися з документом".

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Деталі: Ця заява з’явилася після інтерв’ю 5-го президента лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка виданням "Цензор.нет" та "Українська правда", у якому він заявив, що в Україні розпочалась підготовка до виборів, на що вказує низка конкретних фактів.

За його словами, в Україні розпочато роботу з відновлення реєстру виборців, а поліграфічний комбінат "Україна" отримав від влади завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори.

Чому це важливо: Адміністрація нового президента США всіляко підштовхує українську владу до виборів. Як представники влади, так і опозиції в Україні на позір говорять, що під час війни проведення виборів є неможливим. Водночас політичні еліти, як неодноразово писала УП, так чи інакше задумуються про свою роль у майбутніх виборах.

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