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Война 2025

Арахамия ответил на упреки Порошенко о подготовке выборов: напомнил подписанный документ

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 10:20
Арахамия ответил на упреки Порошенко о подготовке выборов: напомнил подписанный документ
Давид Арахамия. фото Getty Images

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отрицает, что власть готовит выборы в Украине.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны.

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Поэтому в очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения. Рекомендую всем еще раз ознакомиться с документом".

Детали: Это заявление появилось после интервью 5-го президента лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко изданиям "Цензор.нет" и "Украинская правда", в котором он заявил, что в Украине началась подготовка к выборам, на что указывает ряд конкретных фактов.

По его словам, в Украине начата работа по восстановлению реестра избирателей, а полиграфический комбинат "Украина" получил от власти задание рассчитать стоимость печати бюллетеней на выборы.

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Почему это важно: Администрация нового президента США всячески подталкивает украинскую власть к выборам. Как представители власти, так и оппозиции в Украине публично говорят, что во время войны проведение выборов невозможно. В то же время политические элиты, как неоднократно писала УП, так или иначе задумываются о своей роли в предстоящих выборах.

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Предыстория:

  • В середине ноября 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Такая договоренность была достигнута на встрече в формате "Диалогов Жана Моне" для мира и демократии, которая прошла 10-12 ноября на Закарпатье.
  • Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, поскольку способность сделать это является "признаком здоровой демократии".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

виборыСлуга народаПорошенковойна
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