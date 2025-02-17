Арахамия ответил на упреки Порошенко о подготовке выборов: напомнил подписанный документ

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отрицает, что власть готовит выборы в Украине.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны.

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Поэтому в очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения. Рекомендую всем еще раз ознакомиться с документом".

Детали: Это заявление появилось после интервью 5-го президента лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко изданиям "Цензор.нет" и "Украинская правда", в котором он заявил, что в Украине началась подготовка к выборам, на что указывает ряд конкретных фактов.

По его словам, в Украине начата работа по восстановлению реестра избирателей, а полиграфический комбинат "Украина" получил от власти задание рассчитать стоимость печати бюллетеней на выборы.

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Почему это важно: Администрация нового президента США всячески подталкивает украинскую власть к выборам. Как представители власти, так и оппозиции в Украине публично говорят, что во время войны проведение выборов невозможно. В то же время политические элиты, как неоднократно писала УП, так или иначе задумываются о своей роли в предстоящих выборах.

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