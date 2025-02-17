Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: терористи підірвали кур'єра сервісу доставки

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох ворожих агентів, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого: фігуранти "втемну" використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: Внаслідок вибуху 5 лютого 2025 року біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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СБУ зазначає, що впродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою.

Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків.

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Спецслужба вказує, що обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора.

За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.

Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.

Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати "як свідка", він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами РФ, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру в терористичному акті, що призвів до загибелі людини.

За скоєний злочин обом загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

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