Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: террористы взорвали курьера сервиса доставки

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух вражеских агентов, которые совершили заказной теракт в Хмельницкой области 5 февраля: фигуранты "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы РФ.

Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: В результате взрыва 5 февраля 2025 года у здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Реклама:

СБУ отмечает, что в течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой.

Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа, которых завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких" заработков.

РЕКЛАМА:

Спецслужба указывает, что оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора.

По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации - снарядил мобильным телефоном.

Затем студент заложил СВУ в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту-наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку.

Впоследствии наркозависимый должен был доставить СВУ под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами РФ, а также компоненты для изготовления СВП.

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении в террористическом акте, приведшем к гибели человека.

За совершенное преступление обоим грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Предыстория: