Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: террористы взорвали курьера сервиса доставки
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух вражеских агентов, которые совершили заказной теракт в Хмельницкой области 5 февраля: фигуранты "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы РФ.
Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора
Детали: В результате взрыва 5 февраля 2025 года у здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести.
СБУ отмечает, что в течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой.
Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа, которых завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких" заработков.
Спецслужба указывает, что оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора.
По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации - снарядил мобильным телефоном.
Затем студент заложил СВУ в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту-наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку.
Впоследствии наркозависимый должен был доставить СВУ под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами РФ, а также компоненты для изготовления СВП.
Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении в террористическом акте, приведшем к гибели человека.
За совершенное преступление обоим грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Предыстория:
- В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв у здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Сообщалось, что в результате взрыва погиб человек, который принес взрывчатку, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.