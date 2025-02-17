Росіяни просунулись на Донеччині та окупували село Срібне – DeepState

Російські війська окупували село Срібне Донецької області, а також просунулися біля кількох населених пунктів регіону.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Срібне, а також просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах".

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Деталі: За інформацією проєкту DeepState, росіяни заволоділи невеликим селом Срібне, яке знаходиться в Покровському районі Донецької області, та просуваються далі автошляхом Т0515. Також окупанти мали успіх у районі кількох населених пунктів на Донеччині: Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах.

Довідково: Срібне – село Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. За одним з останніх переписів населення у селі мешкала 561 людина.

Відстань до райцентру становить близько 30 км і проходить автошляхом Т0515. Землі Срібного межують із територією села Андріївка Великоновосілківського району Донецької області.

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