Росіяни просунулись на Донеччині та окупували село Срібне – DeepState
Російські війська окупували село Срібне Донецької області, а також просунулися біля кількох населених пунктів регіону.
Джерело: аналітичний проєкт DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Срібне, а також просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах".
Деталі: За інформацією проєкту DeepState, росіяни заволоділи невеликим селом Срібне, яке знаходиться в Покровському районі Донецької області, та просуваються далі автошляхом Т0515. Також окупанти мали успіх у районі кількох населених пунктів на Донеччині: Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах.
Довідково: Срібне – село Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. За одним з останніх переписів населення у селі мешкала 561 людина.
Відстань до райцентру становить близько 30 км і проходить автошляхом Т0515. Землі Срібного межують із територією села Андріївка Великоновосілківського району Донецької області.
Нагадаємо:
- За жовтень 2024 року ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.
- У ніч проти 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Курахове на Донеччині.