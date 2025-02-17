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Війна 2025

Росіяни просунулись на Донеччині та окупували село Срібне – DeepState

Українська правдаПонеділок, 17 лютого 2025, 11:16
Росіяни просунулись на Донеччині та окупували село Срібне – DeepState
Фото: DeepState map

Російські війська окупували село Срібне Донецької області, а також просунулися біля кількох населених пунктів регіону.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Срібне, а також просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах".

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Деталі: За інформацією проєкту DeepState, росіяни заволоділи невеликим селом Срібне, яке знаходиться в Покровському районі Донецької області, та просуваються далі автошляхом Т0515. Також окупанти мали успіх у районі кількох населених пунктів на Донеччині: Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах.

Довідково: Срібне – село Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. За одним з останніх переписів населення у селі мешкала 561 людина.

Відстань до райцентру становить близько 30 км і проходить автошляхом Т0515. Землі Срібного межують із територією села Андріївка Великоновосілківського району Донецької області.

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Нагадаємо: 

  • За жовтень 2024 року ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.
  • У ніч проти 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Курахове на Донеччині.

російсько-українська війнаокупаціяДонецька область
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